Jenna (JENNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jenna (JENNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Jenna (JENNA) teave Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity. Ametlik veebisait: https://www.jennamagent.com/

Jenna (JENNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jenna (JENNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Koguvaru: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Ringlev varu: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.10K $ 14.10K $ 14.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0012333 $ 0.0012333 $ 0.0012333 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001219 $ 0.00001219 $ 0.00001219 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Jenna (JENNA) hinna kohta

Jenna (JENNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jenna (JENNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JENNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JENNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JENNA tokeni tokenoomikat, avastage JENNA tokeni reaalajas hinda!

JENNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JENNA võiks suunduda? Meie JENNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JENNA tokeni hinna ennustust kohe!

