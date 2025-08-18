Rohkem infot JENNA

JENNA Hinnainfo

JENNA Ametlik veebisait

JENNA Tokenoomika

JENNA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Jenna logo

Jenna hind (JENNA)

Loendis mitteolevad

1 JENNA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jenna (JENNA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:49:08 (UTC+8)

Jenna (JENNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012333
$ 0.0012333$ 0.0012333

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

--

-4.32%

-4.32%

Jenna (JENNA) reaalajas hind on $0.00001411. Viimase 24 tunni jooksul JENNA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JENNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0012333 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001219.

Lüliajalise tootluse osas on JENNA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jenna (JENNA) – turuteave

$ 13.40K
$ 13.40K$ 13.40K

--
----

$ 14.10K
$ 14.10K$ 14.10K

949.64M
949.64M 949.64M

999,620,842.183394
999,620,842.183394 999,620,842.183394

Jenna praegune turukapitalisatsioon on $ 13.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JENNA ringlev varu on 949.64M, mille koguvaru on 999620842.183394. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.10K.

Jenna (JENNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jenna ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jenna ja USD hinnamuutus $ -0.0000005030.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jenna ja USD hinnamuutus $ -0.0000041598.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jenna ja USD hinnamuutus $ -0.000006768334468541593.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000005030-3.56%
60 päeva$ -0.0000041598-29.48%
90 päeva$ -0.000006768334468541593-32.41%

Mis on Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jenna (JENNA) allikas

Ametlik veebisait

Jenna hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jenna (JENNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jenna (JENNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jenna nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jenna hinna ennustust kohe!

JENNA kohalike valuutade suhtes

Jenna (JENNA) tokenoomika

Jenna (JENNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JENNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jenna (JENNA) kohta

Kui palju on Jenna (JENNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas JENNA hind USD on 0.00001411 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JENNA/USD hind?
Praegune hind JENNA/USD on $ 0.00001411. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jenna turukapitalisatsioon?
JENNA turukapitalisatsioon on $ 13.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JENNA ringlev varu?
JENNA ringlev varu on 949.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JENNA (ATH) hind?
JENNA saavutab ATH hinna summas 0.0012333 USD.
Mis oli kõigi aegade JENNA madalaim (ATL) hind?
JENNA nägi ATL hinda summas 0.00001219 USD.
Milline on JENNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JENNA kauplemismaht on -- USD.
Kas JENNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
JENNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JENNA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:49:08 (UTC+8)

Jenna (JENNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.