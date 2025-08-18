Mis on Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

Jenna (JENNA) tokenoomika

Jenna (JENNA) tokenoomika

Jenna (JENNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jenna (JENNA) kohta Kui palju on Jenna (JENNA) tänapäeval väärt? Reaalajas JENNA hind USD on 0.00001411 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JENNA/USD hind? $ 0.00001411 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JENNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jenna turukapitalisatsioon? JENNA turukapitalisatsioon on $ 13.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JENNA ringlev varu? JENNA ringlev varu on 949.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JENNA (ATH) hind? JENNA saavutab ATH hinna summas 0.0012333 USD . Mis oli kõigi aegade JENNA madalaim (ATL) hind? JENNA nägi ATL hinda summas 0.00001219 USD . Milline on JENNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JENNA kauplemismaht on -- USD . Kas JENNA sel aastal kõrgemale ka suundub? JENNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JENNA hinna ennustust

