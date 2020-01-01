Jellyverse (JLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jellyverse (JLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jellyverse (JLY) teave Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Ametlik veebisait: https://jellyverse.org/ Valge raamat: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Ostke JLY kohe!

Jellyverse (JLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jellyverse (JLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 717.44K $ 717.44K $ 717.44K Koguvaru: $ 500.95M $ 500.95M $ 500.95M Ringlev varu: $ 286.93M $ 286.93M $ 286.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00234435 $ 0.00234435 $ 0.00234435 Praegune hind: $ 0.00252257 $ 0.00252257 $ 0.00252257 Lisateave Jellyverse (JLY) hinna kohta

Jellyverse (JLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jellyverse (JLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JLY tokeni tokenoomikat, avastage JLY tokeni reaalajas hinda!

