Jellyverse hind (JLY)

1 JLY/USD reaalajas hind:

$0.00302638
$0.00302638
-1.80%1D
Jellyverse (JLY) reaalajas hinnagraafik
Jellyverse (JLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00299381
$ 0.00299381
24 h madal
$ 0.00328219
$ 0.00328219
24 h kõrge

$ 0.00299381
$ 0.00299381

$ 0.00328219
$ 0.00328219

$ 0.134589
$ 0.134589

$ 0.00234435
$ 0.00234435

-0.94%

-1.84%

-6.53%

-6.53%

Jellyverse (JLY) reaalajas hind on $0.00302652. Viimase 24 tunni jooksul JLY kaubeldud madalaim $ 0.00299381 ja kõrgeim $ 0.00328219 näitab aktiivset turu volatiivsust. JLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.134589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00234435.

Lüliajalise tootluse osas on JLY muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -6.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jellyverse (JLY) – turuteave

$ 853.96K
$ 853.96K

$ 1.51M
$ 1.51M

282.08M
282.08M

498,577,158.3321008
498,577,158.3321008

Jellyverse praegune turukapitalisatsioon on $ 853.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JLY ringlev varu on 282.08M, mille koguvaru on 498577158.3321008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.51M.

Jellyverse (JLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jellyverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jellyverse ja USD hinnamuutus $ -0.0005482988.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jellyverse ja USD hinnamuutus $ +0.0005382332.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jellyverse ja USD hinnamuutus $ -0.001742689277365899.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.84%
30 päeva$ -0.0005482988-18.11%
60 päeva$ +0.0005382332+17.78%
90 päeva$ -0.001742689277365899-36.54%

Mis on Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jellyverse (JLY) allikas

Ametlik veebisait

Jellyverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jellyverse (JLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jellyverse (JLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jellyverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jellyverse hinna ennustust kohe!

JLY kohalike valuutade suhtes

Jellyverse (JLY) tokenoomika

Jellyverse (JLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jellyverse (JLY) kohta

Kui palju on Jellyverse (JLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas JLY hind USD on 0.00302652 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JLY/USD hind?
Praegune hind JLY/USD on $ 0.00302652. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jellyverse turukapitalisatsioon?
JLY turukapitalisatsioon on $ 853.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JLY ringlev varu?
JLY ringlev varu on 282.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JLY (ATH) hind?
JLY saavutab ATH hinna summas 0.134589 USD.
Mis oli kõigi aegade JLY madalaim (ATL) hind?
JLY nägi ATL hinda summas 0.00234435 USD.
Milline on JLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JLY kauplemismaht on -- USD.
Kas JLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
JLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JLY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.