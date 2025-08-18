Mis on Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

Üksuse Jellyverse (JLY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JLY kohalike valuutade suhtes

Jellyverse (JLY) tokenoomika

Jellyverse (JLY) tokenoomika

Jellyverse (JLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jellyverse (JLY) kohta Kui palju on Jellyverse (JLY) tänapäeval väärt? Reaalajas JLY hind USD on 0.00302652 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JLY/USD hind? $ 0.00302652 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jellyverse turukapitalisatsioon? JLY turukapitalisatsioon on $ 853.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JLY ringlev varu? JLY ringlev varu on 282.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JLY (ATH) hind? JLY saavutab ATH hinna summas 0.134589 USD . Mis oli kõigi aegade JLY madalaim (ATL) hind? JLY nägi ATL hinda summas 0.00234435 USD . Milline on JLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JLY kauplemismaht on -- USD . Kas JLY sel aastal kõrgemale ka suundub? JLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JLY hinna ennustust

