Mis on JELLY AI (JAI)

Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JELLY AI (JAI) allikas Ametlik veebisait

JELLY AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on JELLY AI (JAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JELLY AI (JAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JELLY AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JELLY AI hinna ennustust kohe!

JAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

JELLY AI (JAI) tokenoomika

JELLY AI (JAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JELLY AI (JAI) kohta Kui palju on JELLY AI (JAI) tänapäeval väärt? Reaalajas JAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JELLY AI turukapitalisatsioon? JAI turukapitalisatsioon on $ 37.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JAI ringlev varu? JAI ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAI (ATH) hind? JAI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JAI madalaim (ATL) hind? JAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JAI kauplemismaht on -- USD . Kas JAI sel aastal kõrgemale ka suundub? JAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAI hinna ennustust

JELLY AI (JAI) Olulised valdkonna uudised