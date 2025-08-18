Rohkem infot JELLYFC

JellfFishCoin logo

JellfFishCoin hind (JELLYFC)

Loendis mitteolevad

1 JELLYFC/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
mexc
USD
JellfFishCoin (JELLYFC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:33:06 (UTC+8)

JellfFishCoin (JELLYFC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-6.12%

-3.31%

-3.31%

JellfFishCoin (JELLYFC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JELLYFC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JELLYFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JELLYFC muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -6.12% 24 tunni vältel -3.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JellfFishCoin (JELLYFC) – turuteave

$ 77.79K
$ 77.79K$ 77.79K

--
----

$ 77.79K
$ 77.79K$ 77.79K

999.96M
999.96M 999.96M

999,960,147.723181
999,960,147.723181 999,960,147.723181

JellfFishCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 77.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JELLYFC ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999960147.723181. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.79K.

JellfFishCoin (JELLYFC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JellfFishCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JellfFishCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JellfFishCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JellfFishCoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.12%
30 päeva$ 0-0.74%
60 päeva$ 0-4.42%
90 päeva$ 0--

Mis on JellfFishCoin (JELLYFC)

Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day.

Üksuse JellfFishCoin (JELLYFC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JellfFishCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on JellfFishCoin (JELLYFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JellfFishCoin (JELLYFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JellfFishCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JellfFishCoin hinna ennustust kohe!

JellfFishCoin (JELLYFC) tokenoomika

JellfFishCoin (JELLYFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JELLYFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JellfFishCoin (JELLYFC) kohta

Kui palju on JellfFishCoin (JELLYFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas JELLYFC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JELLYFC/USD hind?
Praegune hind JELLYFC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JellfFishCoin turukapitalisatsioon?
JELLYFC turukapitalisatsioon on $ 77.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JELLYFC ringlev varu?
JELLYFC ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JELLYFC (ATH) hind?
JELLYFC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JELLYFC madalaim (ATL) hind?
JELLYFC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JELLYFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JELLYFC kauplemismaht on -- USD.
Kas JELLYFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
JELLYFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JELLYFC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.