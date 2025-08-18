Mis on JellfFishCoin (JELLYFC)

Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day.

Üksuse JellfFishCoin (JELLYFC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JELLYFC kohalike valuutade suhtes

JellfFishCoin (JELLYFC) tokenoomika

JellfFishCoin (JELLYFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JELLYFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JellfFishCoin (JELLYFC) kohta Kui palju on JellfFishCoin (JELLYFC) tänapäeval väärt? Reaalajas JELLYFC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JELLYFC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JELLYFC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JellfFishCoin turukapitalisatsioon? JELLYFC turukapitalisatsioon on $ 77.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JELLYFC ringlev varu? JELLYFC ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JELLYFC (ATH) hind? JELLYFC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JELLYFC madalaim (ATL) hind? JELLYFC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JELLYFC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JELLYFC kauplemismaht on -- USD . Kas JELLYFC sel aastal kõrgemale ka suundub? JELLYFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JELLYFC hinna ennustust

