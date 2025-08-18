Rohkem infot JEFF

Jeff logo

Jeff hind (JEFF)

Loendis mitteolevad

1 JEFF/USD reaalajas hind:

$4.62
$4.62
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jeff (JEFF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:29:56 (UTC+8)

Jeff (JEFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.61
$ 4.61
24 h madal
$ 4.86
$ 4.86
24 h kõrge

$ 4.61
$ 4.61

$ 4.86
$ 4.86

$ 130.31
$ 130.31

$ 1.88
$ 1.88

-0.10%

-3.21%

-13.92%

-13.92%

Jeff (JEFF) reaalajas hind on $4.63. Viimase 24 tunni jooksul JEFF kaubeldud madalaim $ 4.61 ja kõrgeim $ 4.86 näitab aktiivset turu volatiivsust. JEFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 130.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.88.

Lüliajalise tootluse osas on JEFF muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel -13.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jeff (JEFF) – turuteave

$ 4.61M
$ 4.61M

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M

998.40K
998.40K

998,404.0
998,404.0

Jeff praegune turukapitalisatsioon on $ 4.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JEFF ringlev varu on 998.40K, mille koguvaru on 998404.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.61M.

Jeff (JEFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jeff ja USD hinnamuutus $ -0.153755533926527.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jeff ja USD hinnamuutus $ -1.6730940220.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jeff ja USD hinnamuutus $ -2.4130814570.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jeff ja USD hinnamuutus $ -4.25865289073775.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.153755533926527-3.21%
30 päeva$ -1.6730940220-36.13%
60 päeva$ -2.4130814570-52.11%
90 päeva$ -4.25865289073775-47.91%

Mis on Jeff (JEFF)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Jeff (JEFF) allikas

Ametlik veebisait

Jeff hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jeff (JEFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jeff (JEFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jeff nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jeff hinna ennustust kohe!

JEFF kohalike valuutade suhtes

Jeff (JEFF) tokenoomika

Jeff (JEFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jeff (JEFF) kohta

Kui palju on Jeff (JEFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas JEFF hind USD on 4.63 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JEFF/USD hind?
Praegune hind JEFF/USD on $ 4.63. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jeff turukapitalisatsioon?
JEFF turukapitalisatsioon on $ 4.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JEFF ringlev varu?
JEFF ringlev varu on 998.40K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEFF (ATH) hind?
JEFF saavutab ATH hinna summas 130.31 USD.
Mis oli kõigi aegade JEFF madalaim (ATL) hind?
JEFF nägi ATL hinda summas 1.88 USD.
Milline on JEFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JEFF kauplemismaht on -- USD.
Kas JEFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
JEFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEFF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:29:56 (UTC+8)

