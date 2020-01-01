Jeeter on solana ($JEET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jeeter on solana ($JEET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jeeter on solana ($JEET) teave $Jeeter is the official token of Jeeter On Solana (University), your premier destination on the Solana blockchain for mastering the art of meme coin trading. Whether you’re a seasoned trader or a complete newbie, our innovative platform offers comprehensive courses and resources tailored specifically for the vibrant world of meme coins. Ametlik veebisait: https://jeeteronsolana.com/ Ostke $JEET kohe!

Jeeter on solana ($JEET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jeeter on solana ($JEET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Jeeter on solana ($JEET) hinna kohta

Jeeter on solana ($JEET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jeeter on solana ($JEET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $JEET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $JEET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $JEET tokeni tokenoomikat, avastage $JEET tokeni reaalajas hinda!

$JEET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $JEET võiks suunduda? Meie $JEET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $JEET tokeni hinna ennustust kohe!

