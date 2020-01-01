Jatevo (JTVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jatevo (JTVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jatevo (JTVO) teave JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure. Ametlik veebisait: https://jatevo.ai/ Valge raamat: https://jatevo.ai/jtvo Ostke JTVO kohe!

Jatevo (JTVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jatevo (JTVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 266.83K $ 266.83K $ 266.83K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 266.83K $ 266.83K $ 266.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00583512 $ 0.00583512 $ 0.00583512 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00015588 $ 0.00015588 $ 0.00015588 Praegune hind: $ 0.00026684 $ 0.00026684 $ 0.00026684 Lisateave Jatevo (JTVO) hinna kohta

Jatevo (JTVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jatevo (JTVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JTVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JTVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JTVO tokeni tokenoomikat, avastage JTVO tokeni reaalajas hinda!

JTVO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JTVO võiks suunduda? Meie JTVO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JTVO tokeni hinna ennustust kohe!

