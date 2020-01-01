Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jarvis AI (JARVIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jarvis AI (JARVIS) teave is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., "Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%." The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Ametlik veebisait: https://jarvis.fun/ Valge raamat: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf

Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jarvis AI (JARVIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Koguvaru: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Ringlev varu: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.50K $ 11.50K $ 11.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Jarvis AI (JARVIS) hinna kohta

Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JARVIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JARVIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JARVIS tokeni tokenoomikat, avastage JARVIS tokeni reaalajas hinda!

