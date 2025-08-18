Rohkem infot JARVIS

Jarvis AI hind (JARVIS)

1 JARVIS/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
USD
Jarvis AI (JARVIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:48:41 (UTC+8)

Jarvis AI (JARVIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264783
$ 0.00264783$ 0.00264783

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-7.10%

-8.82%

-8.82%

Jarvis AI (JARVIS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JARVIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JARVISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00264783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JARVIS muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -7.10% 24 tunni vältel -8.82% viimase 7 päeva jooksul.

Jarvis AI (JARVIS) – turuteave

$ 11.02K
$ 11.02K$ 11.02K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

969.70M
969.70M 969.70M

999,636,614.601261
999,636,614.601261 999,636,614.601261

Jarvis AI praegune turukapitalisatsioon on $ 11.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JARVIS ringlev varu on 969.70M, mille koguvaru on 999636614.601261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.36K.

Jarvis AI (JARVIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jarvis AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jarvis AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jarvis AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jarvis AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.10%
30 päeva$ 0-27.05%
60 päeva$ 0-71.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Jarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Jarvis AI (JARVIS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Jarvis AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jarvis AI (JARVIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jarvis AI (JARVIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jarvis AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jarvis AI hinna ennustust kohe!

JARVIS kohalike valuutade suhtes

Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika

Jarvis AI (JARVIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JARVIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jarvis AI (JARVIS) kohta

Kui palju on Jarvis AI (JARVIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas JARVIS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JARVIS/USD hind?
Praegune hind JARVIS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jarvis AI turukapitalisatsioon?
JARVIS turukapitalisatsioon on $ 11.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JARVIS ringlev varu?
JARVIS ringlev varu on 969.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JARVIS (ATH) hind?
JARVIS saavutab ATH hinna summas 0.00264783 USD.
Mis oli kõigi aegade JARVIS madalaim (ATL) hind?
JARVIS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JARVIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JARVIS kauplemismaht on -- USD.
Kas JARVIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
JARVIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JARVIS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:48:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.