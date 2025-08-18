Rohkem infot JARVIS

Jarvis hind (JARVIS)

1 JARVIS/USD reaalajas hind:

$0.03346843
-4.00%1D
-4.00%1D
Jarvis (JARVIS) reaalajas hinnagraafik
Jarvis (JARVIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03333585
$ 0.03333585$ 0.03333585
24 h madal
$ 0.03527237
$ 0.03527237$ 0.03527237
24 h kõrge

$ 0.03333585
$ 0.03333585$ 0.03333585

$ 0.03527237
$ 0.03527237$ 0.03527237

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

$ 0.01617041
$ 0.01617041$ 0.01617041

-0.77%

-4.15%

-3.90%

-3.90%

Jarvis (JARVIS) reaalajas hind on $0.03340368. Viimase 24 tunni jooksul JARVIS kaubeldud madalaim $ 0.03333585 ja kõrgeim $ 0.03527237 näitab aktiivset turu volatiivsust. JARVISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.120785 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01617041.

Lüliajalise tootluse osas on JARVIS muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -4.15% 24 tunni vältel -3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jarvis (JARVIS) – turuteave

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

Jarvis praegune turukapitalisatsioon on $ 1.41M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JARVIS ringlev varu on 42.00M, mille koguvaru on 42000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.41M.

Jarvis (JARVIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jarvis ja USD hinnamuutus $ -0.00144765512288816.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jarvis ja USD hinnamuutus $ -0.0001108334.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jarvis ja USD hinnamuutus $ +0.0096128542.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jarvis ja USD hinnamuutus $ +0.00518006985727317.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00144765512288816-4.15%
30 päeva$ -0.0001108334-0.33%
60 päeva$ +0.0096128542+28.78%
90 päeva$ +0.00518006985727317+18.35%

Mis on Jarvis (JARVIS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jarvis (JARVIS) allikas

Ametlik veebisait

Jarvis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jarvis (JARVIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jarvis (JARVIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jarvis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jarvis hinna ennustust kohe!

JARVIS kohalike valuutade suhtes

Jarvis (JARVIS) tokenoomika

Jarvis (JARVIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JARVIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jarvis (JARVIS) kohta

Kui palju on Jarvis (JARVIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas JARVIS hind USD on 0.03340368 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JARVIS/USD hind?
Praegune hind JARVIS/USD on $ 0.03340368. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jarvis turukapitalisatsioon?
JARVIS turukapitalisatsioon on $ 1.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JARVIS ringlev varu?
JARVIS ringlev varu on 42.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JARVIS (ATH) hind?
JARVIS saavutab ATH hinna summas 0.120785 USD.
Mis oli kõigi aegade JARVIS madalaim (ATL) hind?
JARVIS nägi ATL hinda summas 0.01617041 USD.
Milline on JARVIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JARVIS kauplemismaht on -- USD.
Kas JARVIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
JARVIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JARVIS hinna ennustust.
