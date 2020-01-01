Japan Coin (JAPAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Japan Coin (JAPAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Japan Coin (JAPAN) teave This is a meme coin for Japan. Ametlik veebisait: https://japancoin.fun Ostke JAPAN kohe!

Japan Coin (JAPAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Japan Coin (JAPAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.77K $ 29.77K $ 29.77K Koguvaru: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Ringlev varu: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.77K $ 29.77K $ 29.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00189953 $ 0.00189953 $ 0.00189953 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001936 $ 0.00001936 $ 0.00001936 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Japan Coin (JAPAN) hinna kohta

Japan Coin (JAPAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Japan Coin (JAPAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JAPAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JAPAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JAPAN tokeni tokenoomikat, avastage JAPAN tokeni reaalajas hinda!

JAPAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JAPAN võiks suunduda? Meie JAPAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JAPAN tokeni hinna ennustust kohe!

