Rohkem infot JANRO

JANRO Hinnainfo

JANRO Ametlik veebisait

JANRO Tokenoomika

JANRO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Janro The Rat logo

Janro The Rat hind (JANRO)

Loendis mitteolevad

1 JANRO/USD reaalajas hind:

--
----
-16.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Janro The Rat (JANRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:45:46 (UTC+8)

Janro The Rat (JANRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00664208
$ 0.00664208$ 0.00664208

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-16.72%

-12.16%

-12.16%

Janro The Rat (JANRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JANRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JANROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00664208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JANRO muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -16.72% 24 tunni vältel -12.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Janro The Rat (JANRO) – turuteave

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

--
----

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,523.016488
999,923,523.016488 999,923,523.016488

Janro The Rat praegune turukapitalisatsioon on $ 57.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JANRO ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999923523.016488. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.14K.

Janro The Rat (JANRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Janro The Rat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Janro The Rat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Janro The Rat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Janro The Rat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-16.72%
30 päeva$ 0-22.06%
60 päeva$ 0-6.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Janro The Rat (JANRO)

JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Janro The Rat (JANRO) allikas

Ametlik veebisait

Janro The Rat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Janro The Rat (JANRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Janro The Rat (JANRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Janro The Rat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Janro The Rat hinna ennustust kohe!

JANRO kohalike valuutade suhtes

Janro The Rat (JANRO) tokenoomika

Janro The Rat (JANRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JANRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Janro The Rat (JANRO) kohta

Kui palju on Janro The Rat (JANRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas JANRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JANRO/USD hind?
Praegune hind JANRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Janro The Rat turukapitalisatsioon?
JANRO turukapitalisatsioon on $ 57.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JANRO ringlev varu?
JANRO ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JANRO (ATH) hind?
JANRO saavutab ATH hinna summas 0.00664208 USD.
Mis oli kõigi aegade JANRO madalaim (ATL) hind?
JANRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JANRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JANRO kauplemismaht on -- USD.
Kas JANRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
JANRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JANRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:45:46 (UTC+8)

Janro The Rat (JANRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.