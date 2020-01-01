Janny (JANNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Janny (JANNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Janny (JANNY) teave Janny is a memecoin representing Janny ' The Janitor' that originated on 4chan. Ametlik veebisait: https://janny.biz/ Ostke JANNY kohe!

Janny (JANNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Janny (JANNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Koguvaru: $ 2.81B $ 2.81B $ 2.81B Ringlev varu: $ 2.81B $ 2.81B $ 2.81B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0003571 $ 0.0003571 $ 0.0003571 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000431 $ 0.00000431 $ 0.00000431 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Janny (JANNY) hinna kohta

Janny (JANNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Janny (JANNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JANNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JANNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JANNY tokeni tokenoomikat, avastage JANNY tokeni reaalajas hinda!

JANNY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JANNY võiks suunduda? Meie JANNY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JANNY tokeni hinna ennustust kohe!

