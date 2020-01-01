janitooor ($JANI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi janitooor ($JANI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

janitooor ($JANI) teave We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let’s grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt Ametlik veebisait: https://janitooor.xyz Ostke $JANI kohe!

janitooor ($JANI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage janitooor ($JANI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.53K $ 9.53K $ 9.53K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.53K $ 9.53K $ 9.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00241303 $ 0.00241303 $ 0.00241303 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave janitooor ($JANI) hinna kohta

janitooor ($JANI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud janitooor ($JANI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $JANI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $JANI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $JANI tokeni tokenoomikat, avastage $JANI tokeni reaalajas hinda!

$JANI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $JANI võiks suunduda? Meie $JANI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $JANI tokeni hinna ennustust kohe!

