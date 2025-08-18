Rohkem infot JANET

Janet hind (JANET)

Loendis mitteolevad

1 JANET/USD reaalajas hind:

$0.00010158
$0.00010158$0.00010158
-1.40%1D
Janet (JANET) reaalajas hinnagraafik
Janet (JANET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01619013
$ 0.01619013$ 0.01619013

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.43%

-9.93%

-9.93%

Janet (JANET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JANET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JANETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01619013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JANET muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Janet (JANET) – turuteave

$ 101.58K
$ 101.58K$ 101.58K

--
----

$ 101.58K
$ 101.58K$ 101.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Janet praegune turukapitalisatsioon on $ 101.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JANET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 101.58K.

Janet (JANET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Janet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Janet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Janet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Janet ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.43%
30 päeva$ 0-9.87%
60 päeva$ 0+11.47%
90 päeva$ 0--

Mis on Janet (JANET)

A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Janet (JANET) allikas

Ametlik veebisait

Janet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Janet (JANET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Janet (JANET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Janet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Janet hinna ennustust kohe!

JANET kohalike valuutade suhtes

Janet (JANET) tokenoomika

Janet (JANET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JANET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Janet (JANET) kohta

Kui palju on Janet (JANET) tänapäeval väärt?
Reaalajas JANET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JANET/USD hind?
Praegune hind JANET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Janet turukapitalisatsioon?
JANET turukapitalisatsioon on $ 101.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JANET ringlev varu?
JANET ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JANET (ATH) hind?
JANET saavutab ATH hinna summas 0.01619013 USD.
Mis oli kõigi aegade JANET madalaim (ATL) hind?
JANET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JANET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JANET kauplemismaht on -- USD.
Kas JANET sel aastal kõrgemale ka suundub?
JANET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JANET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.