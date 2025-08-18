Mis on Janet (JANET)

A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Janet (JANET) kohta Kui palju on Janet (JANET) tänapäeval väärt? Reaalajas JANET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JANET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JANET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Janet turukapitalisatsioon? JANET turukapitalisatsioon on $ 101.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JANET ringlev varu? JANET ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JANET (ATH) hind? JANET saavutab ATH hinna summas 0.01619013 USD . Mis oli kõigi aegade JANET madalaim (ATL) hind? JANET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JANET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JANET kauplemismaht on -- USD . Kas JANET sel aastal kõrgemale ka suundub? JANET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JANET hinna ennustust

