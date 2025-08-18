Rohkem infot JAK

1 JAK/USD reaalajas hind:

$0.00016436
$0.00016436$0.00016436
-6.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
JAK (JAK) reaalajas hinnagraafik
JAK (JAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.02818241
$ 0.02818241$ 0.02818241

+0.61%

-6.27%

-17.71%

-17.71%

JAK (JAK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JAK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02818241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JAK muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -6.27% 24 tunni vältel -17.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JAK (JAK) – turuteave

--
----

999.67M
999.67M 999.67M

999,668,321.503652
999,668,321.503652 999,668,321.503652

JAK praegune turukapitalisatsioon on $ 165.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JAK ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999668321.503652. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 165.17K.

JAK (JAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JAK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JAK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.27%
30 päeva$ 0-12.50%
60 päeva$ 0-27.41%
90 päeva$ 0--

Mis on JAK (JAK)

Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JAK (JAK) allikas

Ametlik veebisait

JAK hinna ennustus (USD)

Kui palju on JAK (JAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JAK (JAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JAK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JAK hinna ennustust kohe!

JAK kohalike valuutade suhtes

JAK (JAK) tokenoomika

JAK (JAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JAK (JAK) kohta

Kui palju on JAK (JAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas JAK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JAK/USD hind?
Praegune hind JAK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JAK turukapitalisatsioon?
JAK turukapitalisatsioon on $ 165.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JAK ringlev varu?
JAK ringlev varu on 999.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAK (ATH) hind?
JAK saavutab ATH hinna summas 0.02818241 USD.
Mis oli kõigi aegade JAK madalaim (ATL) hind?
JAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JAK kauplemismaht on -- USD.
Kas JAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
JAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.