JailbreakMe (JAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JailbreakMe (JAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JailbreakMe (JAIL) teave The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem. Ametlik veebisait: https://jailbreakme.xyz/ Ostke JAIL kohe!

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JailbreakMe (JAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Koguvaru: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ringlev varu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02742421 $ 0.02742421 $ 0.02742421 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012202 $ 0.00012202 $ 0.00012202 Lisateave JailbreakMe (JAIL) hinna kohta

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JailbreakMe (JAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JAIL tokeni tokenoomikat, avastage JAIL tokeni reaalajas hinda!

JAIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JAIL võiks suunduda? Meie JAIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JAIL tokeni hinna ennustust kohe!

