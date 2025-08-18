Mis on JailbreakMe (JAIL)

The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on JailbreakMe (JAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JailbreakMe (JAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JailbreakMe (JAIL) kohta Kui palju on JailbreakMe (JAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas JAIL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JAIL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JailbreakMe turukapitalisatsioon? JAIL turukapitalisatsioon on $ 129.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JAIL ringlev varu? JAIL ringlev varu on 999.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAIL (ATH) hind? JAIL saavutab ATH hinna summas 0.02742421 USD . Mis oli kõigi aegade JAIL madalaim (ATL) hind? JAIL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JAIL kauplemismaht on -- USD . Kas JAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? JAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAIL hinna ennustust

