JailbreakMe logo

JailbreakMe hind (JAIL)

Loendis mitteolevad

1 JAIL/USD reaalajas hind:

$0.00012964
$0.00012964$0.00012964
-5.50%1D
mexc
USD
JailbreakMe (JAIL) reaalajas hinnagraafik
JailbreakMe (JAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02742421
$ 0.02742421$ 0.02742421

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-5.59%

-13.94%

-13.94%

JailbreakMe (JAIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JAIL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02742421 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JAIL muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -13.94% viimase 7 päeva jooksul.

JailbreakMe (JAIL) – turuteave

$ 129.67K
$ 129.67K$ 129.67K

--
----

$ 129.67K
$ 129.67K$ 129.67K

999.91M
999.91M 999.91M

999,913,033.240665
999,913,033.240665 999,913,033.240665

JailbreakMe praegune turukapitalisatsioon on $ 129.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JAIL ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999913033.240665. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 129.67K.

JailbreakMe (JAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JailbreakMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JailbreakMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JailbreakMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JailbreakMe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.59%
30 päeva$ 0-32.19%
60 päeva$ 0-13.67%
90 päeva$ 0--

Mis on JailbreakMe (JAIL)

The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.

Üksuse JailbreakMe (JAIL) allikas

Ametlik veebisait

JailbreakMe hinna ennustus (USD)

Kui palju on JailbreakMe (JAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JailbreakMe (JAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JailbreakMe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JailbreakMe hinna ennustust kohe!

JAIL kohalike valuutade suhtes

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika

JailbreakMe (JAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JailbreakMe (JAIL) kohta

Kui palju on JailbreakMe (JAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas JAIL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JAIL/USD hind?
Praegune hind JAIL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JailbreakMe turukapitalisatsioon?
JAIL turukapitalisatsioon on $ 129.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JAIL ringlev varu?
JAIL ringlev varu on 999.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAIL (ATH) hind?
JAIL saavutab ATH hinna summas 0.02742421 USD.
Mis oli kõigi aegade JAIL madalaim (ATL) hind?
JAIL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas JAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
JAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAIL hinna ennustust.
JailbreakMe (JAIL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

