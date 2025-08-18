Rohkem infot CUFF

Jail Cat logo

Jail Cat hind (CUFF)

Loendis mitteolevad

1 CUFF/USD reaalajas hind:

--
----
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jail Cat (CUFF) reaalajas hinnagraafik
Jail Cat (CUFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279521
$ 0.00279521$ 0.00279521

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.19%

+4.38%

+4.38%

Jail Cat (CUFF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CUFF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00279521 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CUFF muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel +4.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jail Cat (CUFF) – turuteave

$ 34.05K
$ 34.05K$ 34.05K

--
----

$ 34.05K
$ 34.05K$ 34.05K

756.80M
756.80M 756.80M

756,797,297.0
756,797,297.0 756,797,297.0

Jail Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 34.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUFF ringlev varu on 756.80M, mille koguvaru on 756797297.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.05K.

Jail Cat (CUFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jail Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jail Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jail Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jail Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.19%
30 päeva$ 0+5.69%
60 päeva$ 0-5.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Jail Cat (CUFF)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jail Cat (CUFF) allikas

Ametlik veebisait

Jail Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jail Cat (CUFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jail Cat (CUFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jail Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jail Cat hinna ennustust kohe!

CUFF kohalike valuutade suhtes

Jail Cat (CUFF) tokenoomika

Jail Cat (CUFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jail Cat (CUFF) kohta

Kui palju on Jail Cat (CUFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUFF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUFF/USD hind?
Praegune hind CUFF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jail Cat turukapitalisatsioon?
CUFF turukapitalisatsioon on $ 34.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUFF ringlev varu?
CUFF ringlev varu on 756.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUFF (ATH) hind?
CUFF saavutab ATH hinna summas 0.00279521 USD.
Mis oli kõigi aegade CUFF madalaim (ATL) hind?
CUFF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CUFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUFF kauplemismaht on -- USD.
Kas CUFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUFF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.