Jade Currency hind (JADE)
+0.79%
-2.31%
-11.35%
-11.35%
Jade Currency (JADE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JADE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JADEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47931 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on JADE muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel -11.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jade Currency praegune turukapitalisatsioon on $ 36.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JADE ringlev varu on 58.57M, mille koguvaru on 90000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.16K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Jade Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jade Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jade Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jade Currency ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.31%
|30 päeva
|$ 0
|+46.90%
|60 päeva
|$ 0
|+36.48%
|90 päeva
|$ 0
|--
Jade Currency is a BEP-20 token to be fast transaction over Binance Smart Chain stakeable in all platforms to provide high APR returns. The project committed to changing the world by creating the first ever NFT (non-fungible token) marketplace and metaverse shop for precious gems such as jade where buyers can purchase in cryptocurrency. It is believed the future holds a strong demand for the use of cryptocurrencies and there is somewhat of a barrier to entry for the current industry which Crypto Jade can solve. The holders of Jade Currency (JADE) token have majority ownership of the company. Jade Currency NFT marketplace and metaverse shop will be the preferred destination for buyers and seller of precious gems. Blockchain cost, specifically Binance Smart Chain, lowers transaction fees on both small and larger purchases when compared to other forms of payment. Jade Currency is the only cryptocurrency that is focused within this multi-billion dollar industry. The security of the blockchain, wallets, and Jade Currency are impossible to compromise. Not to mention BSC has one of the fastest transactions speeds of any blockchain currently offered. The pilars of Jade Project are: - The demand The price of jade and other stones has continued to rise for the last couple of centuries due to the preferences of the Chinese culture and inflation of the global money supply. Also, the average price of top cryptocurrencies has risen 500% this last year alone. The metaverse has seen LAND values increase by just as much. - The utility Our Jade Currency NFT marketplace and virtual shop in the metaverse will be both easy to use and exciting to explore. Sellers will be able to customize their shops with the products they want and buyers will be able to browse products via search criteria. JADE token holders will be able to explore the metaverse shop where the featured sellers will have their precious gem NFT for sale. There will also be live auctions held in the metaverse shop for items of high value worth. - Jade Currency & Tokenomics The JADE token will act as a fractional ownership token. Public holders are taking majority ownership of 60% of transactions fees from the marketplace, fees from the NFT sale in Metaverse, live auction fees and most importantly, own 60% of the LAND value and metaverse shop. All the investor needs to do is stake the JADE in the marketplace to receive the fees.
Kui palju on Jade Currency (JADE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jade Currency (JADE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jade Currency nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Jade Currency hinna ennustust kohe!
Jade Currency (JADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.