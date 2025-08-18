Jackpot on Solana (JACKPOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.01899555$ 0.01899555 $ 0.01899555 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -0.07% Hinnamuutus (7 p) +12.17% Hinnamuutus (7 p) +12.17%

Jackpot on Solana (JACKPOT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JACKPOT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JACKPOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01899555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JACKPOT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.07% 24 tunni vältel +12.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jackpot on Solana (JACKPOT) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 14.50K$ 14.50K $ 14.50K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 14.50K$ 14.50K $ 14.50K Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Jackpot on Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 14.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JACKPOT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.50K.