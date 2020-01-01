Jackal Protocol (JKL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jackal Protocol (JKL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jackal Protocol (JKL) teave Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Ametlik veebisait: https://jackalprotocol.com/

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jackal Protocol (JKL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Koguvaru: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Ringlev varu: $ 120.02M $ 120.02M $ 120.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Praegune hind: $ 0.03746515 $ 0.03746515 $ 0.03746515 Lisateave Jackal Protocol (JKL) hinna kohta

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jackal Protocol (JKL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JKL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JKL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JKL tokeni tokenoomikat, avastage JKL tokeni reaalajas hinda!

JKL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JKL võiks suunduda? Meie JKL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

