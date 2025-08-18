Mis on Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jackal Protocol (JKL) kohta Kui palju on Jackal Protocol (JKL) tänapäeval väärt? Reaalajas JKL hind USD on 0.04207089 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JKL/USD hind? $ 0.04207089 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JKL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jackal Protocol turukapitalisatsioon? JKL turukapitalisatsioon on $ 5.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JKL ringlev varu? JKL ringlev varu on 119.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JKL (ATH) hind? JKL saavutab ATH hinna summas 1.087 USD . Mis oli kõigi aegade JKL madalaim (ATL) hind? JKL nägi ATL hinda summas 0.02226129 USD . Milline on JKL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JKL kauplemismaht on -- USD . Kas JKL sel aastal kõrgemale ka suundub? JKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JKL hinna ennustust

