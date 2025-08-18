Rohkem infot JKL

Jackal Protocol logo

Jackal Protocol hind (JKL)

Loendis mitteolevad

1 JKL/USD reaalajas hind:

$0.04206946
$0.04206946$0.04206946
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jackal Protocol (JKL) reaalajas hinnagraafik
Jackal Protocol (JKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04198659
$ 0.04198659$ 0.04198659
24 h madal
$ 0.04487362
$ 0.04487362$ 0.04487362
24 h kõrge

$ 0.04198659
$ 0.04198659$ 0.04198659

$ 0.04487362
$ 0.04487362$ 0.04487362

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 0.02226129
$ 0.02226129$ 0.02226129

-0.11%

-4.73%

-24.09%

-24.09%

Jackal Protocol (JKL) reaalajas hind on $0.04207089. Viimase 24 tunni jooksul JKL kaubeldud madalaim $ 0.04198659 ja kõrgeim $ 0.04487362 näitab aktiivset turu volatiivsust. JKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.087 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02226129.

Lüliajalise tootluse osas on JKL muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -24.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jackal Protocol (JKL) – turuteave

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

--
----

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

119.90M
119.90M 119.90M

168,993,863.204538
168,993,863.204538 168,993,863.204538

Jackal Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 5.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JKL ringlev varu on 119.90M, mille koguvaru on 168993863.204538. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.12M.

Jackal Protocol (JKL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jackal Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0020900903708486.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jackal Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0094891018.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jackal Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0172125389.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jackal Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.03985685083486619.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020900903708486-4.73%
30 päeva$ -0.0094891018-22.55%
60 päeva$ -0.0172125389-40.91%
90 päeva$ -0.03985685083486619-48.64%

Mis on Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jackal Protocol (JKL) allikas

Ametlik veebisait

Jackal Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jackal Protocol (JKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jackal Protocol (JKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jackal Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jackal Protocol hinna ennustust kohe!

JKL kohalike valuutade suhtes

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika

Jackal Protocol (JKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jackal Protocol (JKL) kohta

Kui palju on Jackal Protocol (JKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas JKL hind USD on 0.04207089 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JKL/USD hind?
Praegune hind JKL/USD on $ 0.04207089. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jackal Protocol turukapitalisatsioon?
JKL turukapitalisatsioon on $ 5.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JKL ringlev varu?
JKL ringlev varu on 119.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JKL (ATH) hind?
JKL saavutab ATH hinna summas 1.087 USD.
Mis oli kõigi aegade JKL madalaim (ATL) hind?
JKL nägi ATL hinda summas 0.02226129 USD.
Milline on JKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JKL kauplemismaht on -- USD.
Kas JKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
JKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JKL hinna ennustust.
