IXI (IXI) teave Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship. Ametlik veebisait: https://www.ixian.io/ Valge raamat: https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html Ostke IXI kohe!

IXI (IXI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IXI (IXI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.30K $ 316.30K $ 316.30K Koguvaru: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ringlev varu: $ 9.25B $ 9.25B $ 9.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 717.73K $ 717.73K $ 717.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0054149 $ 0.0054149 $ 0.0054149 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave IXI (IXI) hinna kohta

IXI (IXI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IXI (IXI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IXI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IXI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IXI tokeni tokenoomikat, avastage IXI tokeni reaalajas hinda!

