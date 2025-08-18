Mis on IXI (IXI)

Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse IXI (IXI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

IXI hinna ennustus (USD)

Kui palju on IXI (IXI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IXI (IXI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IXI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IXI hinna ennustust kohe!

IXI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

IXI (IXI) tokenoomika

IXI (IXI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IXI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IXI (IXI) kohta Kui palju on IXI (IXI) tänapäeval väärt? Reaalajas IXI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IXI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IXI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IXI turukapitalisatsioon? IXI turukapitalisatsioon on $ 283.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IXI ringlev varu? IXI ringlev varu on 9.25B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IXI (ATH) hind? IXI saavutab ATH hinna summas 0.0054149 USD . Mis oli kõigi aegade IXI madalaim (ATL) hind? IXI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IXI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IXI kauplemismaht on -- USD . Kas IXI sel aastal kõrgemale ka suundub? IXI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IXI hinna ennustust

IXI (IXI) Olulised valdkonna uudised