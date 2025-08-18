Mis on IVY (IVY)

IVY is a meme cryptocurrency built on the Hedera Hashgraph network. It leverages the fast, secure, and scalable features of Hedera's consensus algorithm to provide a fun and community-driven token. IVY aims to engage users with its lighthearted and playful nature while offering low transaction costs and rapid processing times, characteristic of the Hedera ecosystem. IVY, as a meme cryptocurrency on the Hedera Hashgraph network, primarily serves as a form of entertainment and community engagement within the cryptocurrency ecosystem. Being a token based on meme culture, its purpose is not necessarily tied to serious financial applications but to foster interaction and participation among its user base.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IVY (IVY) kohta Kui palju on IVY (IVY) tänapäeval väärt? Reaalajas IVY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IVY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IVY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on IVY turukapitalisatsioon? IVY turukapitalisatsioon on $ 570.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IVY ringlev varu? IVY ringlev varu on 980.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IVY (ATH) hind? IVY saavutab ATH hinna summas 0.0069666 USD . Mis oli kõigi aegade IVY madalaim (ATL) hind? IVY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IVY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IVY kauplemismaht on -- USD . Kas IVY sel aastal kõrgemale ka suundub? IVY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IVY hinna ennustust

