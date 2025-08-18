Rohkem infot ITXS

ItronixAI hind (ITXS)

ItronixAI (ITXS) hinna teave (USD)

ItronixAI (ITXS) reaalajas hind on $0.00001993. Viimase 24 tunni jooksul ITXS kaubeldud madalaim $ 0.00001978 ja kõrgeim $ 0.00002191 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0014656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000094.

Lüliajalise tootluse osas on ITXS muutunud -- viimase tunni jooksul, -9.03% 24 tunni vältel -18.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ItronixAI (ITXS) – turuteave

ItronixAI praegune turukapitalisatsioon on $ 19.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ITXS ringlev varu on 999.82M, mille koguvaru on 999821092.3847609. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.92K.

ItronixAI (ITXS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ItronixAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ItronixAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000126509.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ItronixAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000164668.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ItronixAI ja USD hinnamuutus $ -0.00000206055937447643.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.03%
30 päeva$ +0.0000126509+63.48%
60 päeva$ +0.0000164668+82.62%
90 päeva$ -0.00000206055937447643-9.37%

Mis on ItronixAI (ITXS)

ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ItronixAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ItronixAI (ITXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ItronixAI (ITXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ItronixAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ItronixAI hinna ennustust kohe!

ItronixAI (ITXS) tokenoomika

ItronixAI (ITXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ItronixAI (ITXS) kohta

Kui palju on ItronixAI (ITXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ITXS hind USD on 0.00001993 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ITXS/USD hind?
Praegune hind ITXS/USD on $ 0.00001993. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ItronixAI turukapitalisatsioon?
ITXS turukapitalisatsioon on $ 19.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ITXS ringlev varu?
ITXS ringlev varu on 999.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITXS (ATH) hind?
ITXS saavutab ATH hinna summas 0.0014656 USD.
Mis oli kõigi aegade ITXS madalaim (ATL) hind?
ITXS nägi ATL hinda summas 0.0000094 USD.
Milline on ITXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ITXS kauplemismaht on -- USD.
Kas ITXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ITXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITXS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.