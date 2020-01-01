Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Italian National Football Team Fan Token (ITA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Italian National Football Team Fan Token (ITA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Koguvaru: $ 29.99M $ 29.99M $ 29.99M Ringlev varu: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Kõigi aegade madalaim: $ 0.243088 $ 0.243088 $ 0.243088 Praegune hind: $ 0.42707 $ 0.42707 $ 0.42707 Lisateave Italian National Football Team Fan Token (ITA) hinna kohta

Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITA tokeni tokenoomikat, avastage ITA tokeni reaalajas hinda!

ITA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITA võiks suunduda? Meie ITA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ITA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!