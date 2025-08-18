Mis on Italian National Football Team Fan Token (ITA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Italian National Football Team Fan Token (ITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Italian National Football Team Fan Token (ITA) kohta Kui palju on Italian National Football Team Fan Token (ITA) tänapäeval väärt? Reaalajas ITA hind USD on 0.423353 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ITA/USD hind? $ 0.423353 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ITA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Italian National Football Team Fan Token turukapitalisatsioon? ITA turukapitalisatsioon on $ 4.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ITA ringlev varu? ITA ringlev varu on 9.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITA (ATH) hind? ITA saavutab ATH hinna summas 4.78 USD . Mis oli kõigi aegade ITA madalaim (ATL) hind? ITA nägi ATL hinda summas 0.243088 USD . Milline on ITA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ITA kauplemismaht on -- USD . Kas ITA sel aastal kõrgemale ka suundub? ITA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITA hinna ennustust

