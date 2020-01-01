ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) teave

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

Ametlik veebisait:
https://app.virtuals.io/virtuals/10895

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ISTARAI by Virtuals (ISTAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 36.59K
Koguvaru:
$ 995.92M
Ringlev varu:
$ 995.92M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 36.59K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00071007
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00002334
Praegune hind:
$ 0
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ISTAR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ISTAR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ISTAR tokeni tokenoomikat, avastage ISTAR tokeni reaalajas hinda!

ISTAR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ISTAR võiks suunduda? Meie ISTAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.