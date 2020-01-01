ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) teave ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Ostke ISTAR kohe!

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ISTARAI by Virtuals (ISTAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.59K $ 36.59K $ 36.59K Koguvaru: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Ringlev varu: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.59K $ 36.59K $ 36.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00071007 $ 0.00071007 $ 0.00071007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002334 $ 0.00002334 $ 0.00002334 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ISTARAI by Virtuals (ISTAR) hinna kohta

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISTAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISTAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISTAR tokeni tokenoomikat, avastage ISTAR tokeni reaalajas hinda!

ISTAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ISTAR võiks suunduda? Meie ISTAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ISTAR tokeni hinna ennustust kohe!

