ISTARAI by Virtuals logo

ISTARAI by Virtuals hind (ISTAR)

Loendis mitteolevad

1 ISTAR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:45:30 (UTC+8)

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.79%

-4.79%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISTAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISTARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISTAR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -4.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) – turuteave

$ 28.14K
$ 28.14K$ 28.14K

--
----

$ 28.14K
$ 28.14K$ 28.14K

995.92M
995.92M 995.92M

995,923,133.4727906
995,923,133.4727906 995,923,133.4727906

ISTARAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 28.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISTAR ringlev varu on 995.92M, mille koguvaru on 995923133.4727906. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.14K.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ISTARAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ISTARAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ISTARAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ISTARAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-29.69%
60 päeva$ 0-39.02%
90 päeva$ 0--

Mis on ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse ISTARAI by Virtuals (ISTAR) allikas

Ametlik veebisait

ISTARAI by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on ISTARAI by Virtuals (ISTAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ISTARAI by Virtuals (ISTAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ISTARAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ISTARAI by Virtuals hinna ennustust kohe!

ISTAR kohalike valuutade suhtes

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISTAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ISTARAI by Virtuals (ISTAR) kohta

Kui palju on ISTARAI by Virtuals (ISTAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISTAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISTAR/USD hind?
Praegune hind ISTAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ISTARAI by Virtuals turukapitalisatsioon?
ISTAR turukapitalisatsioon on $ 28.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISTAR ringlev varu?
ISTAR ringlev varu on 995.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISTAR (ATH) hind?
ISTAR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ISTAR madalaim (ATL) hind?
ISTAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISTAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISTAR kauplemismaht on -- USD.
Kas ISTAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISTAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISTAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:45:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.