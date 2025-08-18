Mis on Islander (ISA)

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform

Islander hinna ennustus (USD)

Kui palju on Islander (ISA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Islander (ISA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Islander nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ISA kohalike valuutade suhtes

Islander (ISA) tokenoomika

Islander (ISA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Islander (ISA) kohta Kui palju on Islander (ISA) tänapäeval väärt? Reaalajas ISA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ISA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ISA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Islander turukapitalisatsioon? ISA turukapitalisatsioon on $ 610.90 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ISA ringlev varu? ISA ringlev varu on 2.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISA (ATH) hind? ISA saavutab ATH hinna summas 0.00595384 USD . Mis oli kõigi aegade ISA madalaim (ATL) hind? ISA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ISA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ISA kauplemismaht on -- USD . Kas ISA sel aastal kõrgemale ka suundub? ISA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISA hinna ennustust

Islander (ISA) Olulised valdkonna uudised