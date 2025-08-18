Rohkem infot ISA

ISA Hinnainfo

ISA Ametlik veebisait

ISA Tokenoomika

ISA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Islander logo

Islander hind (ISA)

Loendis mitteolevad

1 ISA/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Islander (ISA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:47:44 (UTC+8)

Islander (ISA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00595384
$ 0.00595384$ 0.00595384

$ 0
$ 0$ 0

-3.58%

-7.25%

-1.93%

-1.93%

Islander (ISA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00595384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISA muutunud -3.58% viimase tunni jooksul, -7.25% 24 tunni vältel -1.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Islander (ISA) – turuteave

$ 610.90
$ 610.90$ 610.90

--
----

$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K

2.00B
2.00B 2.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Islander praegune turukapitalisatsioon on $ 610.90 -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISA ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 15000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.58K.

Islander (ISA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Islander ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Islander ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Islander ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Islander ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.25%
30 päeva$ 0+0.66%
60 päeva$ 0-95.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Islander (ISA)

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Islander (ISA) allikas

Ametlik veebisait

Islander hinna ennustus (USD)

Kui palju on Islander (ISA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Islander (ISA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Islander nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Islander hinna ennustust kohe!

ISA kohalike valuutade suhtes

Islander (ISA) tokenoomika

Islander (ISA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Islander (ISA) kohta

Kui palju on Islander (ISA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISA/USD hind?
Praegune hind ISA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Islander turukapitalisatsioon?
ISA turukapitalisatsioon on $ 610.90 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISA ringlev varu?
ISA ringlev varu on 2.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISA (ATH) hind?
ISA saavutab ATH hinna summas 0.00595384 USD.
Mis oli kõigi aegade ISA madalaim (ATL) hind?
ISA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISA kauplemismaht on -- USD.
Kas ISA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:47:44 (UTC+8)

Islander (ISA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.