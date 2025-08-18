Mis on Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Kui palju on Ishi Go (ISHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ishi Go (ISHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ishi Go nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Ishi Go (ISHI) tokenoomika

Ishi Go (ISHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ishi Go (ISHI) kohta Kui palju on Ishi Go (ISHI) tänapäeval väärt? Reaalajas ISHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ISHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ISHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ishi Go turukapitalisatsioon? ISHI turukapitalisatsioon on $ 40.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ISHI ringlev varu? ISHI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISHI (ATH) hind? ISHI saavutab ATH hinna summas 0.00194537 USD . Mis oli kõigi aegade ISHI madalaim (ATL) hind? ISHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ISHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ISHI kauplemismaht on -- USD . Kas ISHI sel aastal kõrgemale ka suundub? ISHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISHI hinna ennustust

