Ishi Go logo

Ishi Go hind (ISHI)

Loendis mitteolevad

1 ISHI/USD reaalajas hind:

--
----
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Ishi Go (ISHI) reaalajas hinnagraafik
Ishi Go (ISHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-2.89%

-16.37%

-16.37%

Ishi Go (ISHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00194537 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISHI muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -2.89% 24 tunni vältel -16.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ishi Go (ISHI) – turuteave

$ 40.36K
$ 40.36K$ 40.36K

--
----

$ 40.36K
$ 40.36K$ 40.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ishi Go praegune turukapitalisatsioon on $ 40.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISHI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.36K.

Ishi Go (ISHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ishi Go ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ishi Go ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ishi Go ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ishi Go ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.89%
30 päeva$ 0-33.11%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ishi Go (ISHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ishi Go hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ishi Go (ISHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ishi Go (ISHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ishi Go nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ishi Go hinna ennustust kohe!

ISHI kohalike valuutade suhtes

Ishi Go (ISHI) tokenoomika

Ishi Go (ISHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ishi Go (ISHI) kohta

Kui palju on Ishi Go (ISHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISHI/USD hind?
Praegune hind ISHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ishi Go turukapitalisatsioon?
ISHI turukapitalisatsioon on $ 40.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISHI ringlev varu?
ISHI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISHI (ATH) hind?
ISHI saavutab ATH hinna summas 0.00194537 USD.
Mis oli kõigi aegade ISHI madalaim (ATL) hind?
ISHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISHI kauplemismaht on -- USD.
Kas ISHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:38:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.