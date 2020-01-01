Isaac X (ISAACX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Isaac X (ISAACX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Isaac X (ISAACX) teave Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Ametlik veebisait: https://www.isaacx.ai Ostke ISAACX kohe!

Isaac X (ISAACX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Isaac X (ISAACX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 453.15K $ 453.15K $ 453.15K Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 618.81K $ 618.81K $ 618.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061884 $ 0.00061884 $ 0.00061884 Lisateave Isaac X (ISAACX) hinna kohta

Isaac X (ISAACX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Isaac X (ISAACX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISAACX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISAACX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISAACX tokeni tokenoomikat, avastage ISAACX tokeni reaalajas hinda!

