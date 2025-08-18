Rohkem infot ISAACX

Isaac X hind (ISAACX)

1 ISAACX/USD reaalajas hind:

$0.00059413
$0.00059413$0.00059413
-8.80%1D
USD
Isaac X (ISAACX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:50:53 (UTC+8)

Isaac X (ISAACX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00437711
$ 0.00437711$ 0.00437711

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-8.81%

+3.25%

+3.25%

Isaac X (ISAACX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ISAACX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISAACXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00437711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ISAACX muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -8.81% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Isaac X (ISAACX) – turuteave

$ 436.46K
$ 436.46K$ 436.46K

--
----

$ 596.02K
$ 596.02K$ 596.02K

732.26M
732.26M 732.26M

999,946,341.729973
999,946,341.729973 999,946,341.729973

Isaac X praegune turukapitalisatsioon on $ 436.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ISAACX ringlev varu on 732.26M, mille koguvaru on 999946341.729973. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 596.02K.

Isaac X (ISAACX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Isaac X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Isaac X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Isaac X ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Isaac X ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.81%
30 päeva$ 0-50.41%
60 päeva$ 0-30.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Isaac X (ISAACX)

Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.

Üksuse Isaac X (ISAACX) allikas

Ametlik veebisait

Isaac X hinna ennustus (USD)

Kui palju on Isaac X (ISAACX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Isaac X (ISAACX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Isaac X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Isaac X hinna ennustust kohe!

ISAACX kohalike valuutade suhtes

Isaac X (ISAACX) tokenoomika

Isaac X (ISAACX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISAACX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Isaac X (ISAACX) kohta

Kui palju on Isaac X (ISAACX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ISAACX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ISAACX/USD hind?
Praegune hind ISAACX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Isaac X turukapitalisatsioon?
ISAACX turukapitalisatsioon on $ 436.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ISAACX ringlev varu?
ISAACX ringlev varu on 732.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISAACX (ATH) hind?
ISAACX saavutab ATH hinna summas 0.00437711 USD.
Mis oli kõigi aegade ISAACX madalaim (ATL) hind?
ISAACX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ISAACX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ISAACX kauplemismaht on -- USD.
Kas ISAACX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ISAACX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISAACX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:50:53 (UTC+8)

