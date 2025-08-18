Mis on Ironclad USD (IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

Üksuse Ironclad USD (IUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ironclad USD (IUSD) tokenoomika

Ironclad USD (IUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ironclad USD (IUSD) kohta Kui palju on Ironclad USD (IUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas IUSD hind USD on 0.074503 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IUSD/USD hind? $ 0.074503 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ironclad USD turukapitalisatsioon? IUSD turukapitalisatsioon on $ 27.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IUSD ringlev varu? IUSD ringlev varu on 373.71K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IUSD (ATH) hind? IUSD saavutab ATH hinna summas 1.057 USD . Mis oli kõigi aegade IUSD madalaim (ATL) hind? IUSD nägi ATL hinda summas 0.072435 USD . Milline on IUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IUSD kauplemismaht on -- USD . Kas IUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? IUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IUSD hinna ennustust

