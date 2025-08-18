Rohkem infot IUSD

IUSD Hinnainfo

IUSD Valge raamat

IUSD Ametlik veebisait

IUSD Tokenoomika

IUSD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ironclad USD logo

Ironclad USD hind (IUSD)

Loendis mitteolevad

1 IUSD/USD reaalajas hind:

$0.074503
$0.074503$0.074503
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ironclad USD (IUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:03:07 (UTC+8)

Ironclad USD (IUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.072435
$ 0.072435$ 0.072435

--

--

-1.74%

-1.74%

Ironclad USD (IUSD) reaalajas hind on $0.074503. Viimase 24 tunni jooksul IUSD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.057 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.072435.

Lüliajalise tootluse osas on IUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ironclad USD (IUSD) – turuteave

$ 27.84K
$ 27.84K$ 27.84K

--
----

$ 27.84K
$ 27.84K$ 27.84K

373.71K
373.71K 373.71K

373,712.1025624301
373,712.1025624301 373,712.1025624301

Ironclad USD praegune turukapitalisatsioon on $ 27.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IUSD ringlev varu on 373.71K, mille koguvaru on 373712.1025624301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.84K.

Ironclad USD (IUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ironclad USD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ironclad USD ja USD hinnamuutus $ -0.0111993803.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ironclad USD ja USD hinnamuutus $ +0.0000919292.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ironclad USD ja USD hinnamuutus $ -0.02839938440301848.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0111993803-15.03%
60 päeva$ +0.0000919292+0.12%
90 päeva$ -0.02839938440301848-27.59%

Mis on Ironclad USD (IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ironclad USD (IUSD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ironclad USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ironclad USD (IUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ironclad USD (IUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ironclad USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ironclad USD hinna ennustust kohe!

IUSD kohalike valuutade suhtes

Ironclad USD (IUSD) tokenoomika

Ironclad USD (IUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ironclad USD (IUSD) kohta

Kui palju on Ironclad USD (IUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas IUSD hind USD on 0.074503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IUSD/USD hind?
Praegune hind IUSD/USD on $ 0.074503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ironclad USD turukapitalisatsioon?
IUSD turukapitalisatsioon on $ 27.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IUSD ringlev varu?
IUSD ringlev varu on 373.71K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IUSD (ATH) hind?
IUSD saavutab ATH hinna summas 1.057 USD.
Mis oli kõigi aegade IUSD madalaim (ATL) hind?
IUSD nägi ATL hinda summas 0.072435 USD.
Milline on IUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas IUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
IUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:03:07 (UTC+8)

Ironclad USD (IUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.