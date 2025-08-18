Rohkem infot IBEUR

Iron Bank EUR hind (IBEUR)

1 IBEUR/USD reaalajas hind:

$1.1
$1.1$1.1
-1.00%1D
USD
Iron Bank EUR (IBEUR) reaalajas hinnagraafik
Iron Bank EUR (IBEUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.099
$ 1.099$ 1.099
24 h madal
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 h kõrge

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 0.00993562
$ 0.00993562$ 0.00993562

-0.05%

-0.73%

+0.03%

+0.03%

Iron Bank EUR (IBEUR) reaalajas hind on $1.1. Viimase 24 tunni jooksul IBEUR kaubeldud madalaim $ 1.099 ja kõrgeim $ 1.12 näitab aktiivset turu volatiivsust. IBEURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00993562.

Lüliajalise tootluse osas on IBEUR muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Iron Bank EUR (IBEUR) – turuteave

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

--
----

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

3.00M
3.00M 3.00M

3,000,000.0
3,000,000.0 3,000,000.0

Iron Bank EUR praegune turukapitalisatsioon on $ 3.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. IBEUR ringlev varu on 3.00M, mille koguvaru on 3000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.31M.

Iron Bank EUR (IBEUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Iron Bank EUR ja USD hinnamuutus $ -0.008141264417819.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Iron Bank EUR ja USD hinnamuutus $ +0.4527887100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Iron Bank EUR ja USD hinnamuutus $ +0.6526686100.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Iron Bank EUR ja USD hinnamuutus $ +0.3576801627292152.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008141264417819-0.73%
30 päeva$ +0.4527887100+41.16%
60 päeva$ +0.6526686100+59.33%
90 päeva$ +0.3576801627292152+48.18%

Mis on Iron Bank EUR (IBEUR)

Üksuse Iron Bank EUR (IBEUR) allikas

Ametlik veebisait

Iron Bank EUR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Iron Bank EUR (IBEUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Iron Bank EUR (IBEUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Iron Bank EUR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Iron Bank EUR hinna ennustust kohe!

IBEUR kohalike valuutade suhtes

Iron Bank EUR (IBEUR) tokenoomika

Iron Bank EUR (IBEUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBEUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iron Bank EUR (IBEUR) kohta

Kui palju on Iron Bank EUR (IBEUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas IBEUR hind USD on 1.1 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IBEUR/USD hind?
Praegune hind IBEUR/USD on $ 1.1. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Iron Bank EUR turukapitalisatsioon?
IBEUR turukapitalisatsioon on $ 3.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IBEUR ringlev varu?
IBEUR ringlev varu on 3.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBEUR (ATH) hind?
IBEUR saavutab ATH hinna summas 1.77 USD.
Mis oli kõigi aegade IBEUR madalaim (ATL) hind?
IBEUR nägi ATL hinda summas 0.00993562 USD.
Milline on IBEUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IBEUR kauplemismaht on -- USD.
Kas IBEUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
IBEUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBEUR hinna ennustust.
Iron Bank EUR (IBEUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

