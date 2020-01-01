iridescent rabbit shark (IRS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iridescent rabbit shark (IRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iridescent rabbit shark (IRS) teave The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects. Ametlik veebisait: https://www.irscto.com Ostke IRS kohe!

iridescent rabbit shark (IRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iridescent rabbit shark (IRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K Koguvaru: $ 996.98M $ 996.98M $ 996.98M Ringlev varu: $ 996.98M $ 996.98M $ 996.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00095097 $ 0.00095097 $ 0.00095097 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000523 $ 0.00000523 $ 0.00000523 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave iridescent rabbit shark (IRS) hinna kohta

iridescent rabbit shark (IRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iridescent rabbit shark (IRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IRS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IRS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IRS tokeni tokenoomikat, avastage IRS tokeni reaalajas hinda!

IRS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IRS võiks suunduda? Meie IRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IRS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!