Ionic Protocol (ION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ionic Protocol (ION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ionic Protocol (ION) teave Governance Token Ametlik veebisait: https://ionic.money Valge raamat: https://docs.ionic.money

Ionic Protocol (ION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ionic Protocol (ION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 113.90K $ 113.90K $ 113.90K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 301.58M $ 301.58M $ 301.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 377.68K $ 377.68K $ 377.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.069396 $ 0.069396 $ 0.069396 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00037874 $ 0.00037874 $ 0.00037874 Lisateave Ionic Protocol (ION) hinna kohta

Ionic Protocol (ION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ionic Protocol (ION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ION tokeni tokenoomikat, avastage ION tokeni reaalajas hinda!

ION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ION võiks suunduda? Meie ION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

