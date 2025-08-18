Mis on Iona by Virtuals (IONA)

Üksuse Iona by Virtuals (IONA) allikas Ametlik veebisait

Iona by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Iona by Virtuals (IONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Iona by Virtuals (IONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Iona by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

IONA kohalike valuutade suhtes

Iona by Virtuals (IONA) tokenoomika

Iona by Virtuals (IONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iona by Virtuals (IONA) kohta Kui palju on Iona by Virtuals (IONA) tänapäeval väärt? Reaalajas IONA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IONA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IONA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Iona by Virtuals turukapitalisatsioon? IONA turukapitalisatsioon on $ 807.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IONA ringlev varu? IONA ringlev varu on 999.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IONA (ATH) hind? IONA saavutab ATH hinna summas 0.00798426 USD . Mis oli kõigi aegade IONA madalaim (ATL) hind? IONA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on IONA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IONA kauplemismaht on -- USD . Kas IONA sel aastal kõrgemale ka suundub? IONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IONA hinna ennustust

