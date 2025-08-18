Rohkem infot IONA

Iona by Virtuals hind (IONA)

1 IONA/USD reaalajas hind:

$0.00080727
$0.00080727$0.00080727
+0.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Iona by Virtuals (IONA) reaalajas hinnagraafik
Iona by Virtuals (IONA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00798426
$ 0.00798426$ 0.00798426

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

+0.10%

-14.96%

-14.96%

Iona by Virtuals (IONA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IONA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IONAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00798426 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IONA muutunud +2.11% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -14.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Iona by Virtuals (IONA) – turuteave

$ 807.10K
$ 807.10K$ 807.10K

--
----

$ 807.10K
$ 807.10K$ 807.10K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,889.5156121
999,789,889.5156121 999,789,889.5156121

Iona by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 807.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IONA ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999789889.5156121. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 807.10K.

Iona by Virtuals (IONA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Iona by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Iona by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Iona by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Iona by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.10%
30 päeva$ 0-33.68%
60 päeva$ 0-38.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Iona by Virtuals (IONA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Iona by Virtuals (IONA) allikas

Ametlik veebisait

Iona by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Iona by Virtuals (IONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Iona by Virtuals (IONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Iona by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Iona by Virtuals hinna ennustust kohe!

IONA kohalike valuutade suhtes

Iona by Virtuals (IONA) tokenoomika

Iona by Virtuals (IONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Iona by Virtuals (IONA) kohta

Kui palju on Iona by Virtuals (IONA) tänapäeval väärt?
Reaalajas IONA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IONA/USD hind?
Praegune hind IONA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Iona by Virtuals turukapitalisatsioon?
IONA turukapitalisatsioon on $ 807.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IONA ringlev varu?
IONA ringlev varu on 999.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IONA (ATH) hind?
IONA saavutab ATH hinna summas 0.00798426 USD.
Mis oli kõigi aegade IONA madalaim (ATL) hind?
IONA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IONA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IONA kauplemismaht on -- USD.
Kas IONA sel aastal kõrgemale ka suundub?
IONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IONA hinna ennustust.
Iona by Virtuals (IONA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

