Ion (ION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ion (ION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ion (ION) teave Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK Ametlik veebisait: https://osmosis.zone/

Ion (ION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ion (ION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Koguvaru: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Ringlev varu: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 22,355 $ 22,355 $ 22,355 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 81.09 $ 81.09 $ 81.09 Lisateave Ion (ION) hinna kohta

Ion (ION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ion (ION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ION tokeni tokenoomikat, avastage ION tokeni reaalajas hinda!

ION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ION võiks suunduda? Meie ION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ION tokeni hinna ennustust kohe!

