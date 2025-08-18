Mis on Ion (ION)

Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK

Üksuse Ion (ION) allikas Ametlik veebisait

ION kohalike valuutade suhtes

Ion (ION) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ion (ION) kohta Kui palju on Ion (ION) tänapäeval väärt? Reaalajas ION hind USD on 83.72 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ION/USD hind? $ 83.72 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ION/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ion turukapitalisatsioon? ION turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ION ringlev varu? ION ringlev varu on 21.29K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ION (ATH) hind? ION saavutab ATH hinna summas 22,355 USD . Mis oli kõigi aegade ION madalaim (ATL) hind? ION nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ION kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ION kauplemismaht on -- USD . Kas ION sel aastal kõrgemale ka suundub? ION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ION hinna ennustust

