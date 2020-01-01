Invisible Cat (KIETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Invisible Cat (KIETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Invisible Cat (KIETH) teave The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Ametlik veebisait: https://www.kiethonsol.wtf/ Ostke KIETH kohe!

Invisible Cat (KIETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Invisible Cat (KIETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.21K $ 63.21K $ 63.21K Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.21K $ 63.21K $ 63.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00648379 $ 0.00648379 $ 0.00648379 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Invisible Cat (KIETH) hinna kohta

Invisible Cat (KIETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Invisible Cat (KIETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIETH tokeni tokenoomikat, avastage KIETH tokeni reaalajas hinda!

KIETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIETH võiks suunduda? Meie KIETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIETH tokeni hinna ennustust kohe!

