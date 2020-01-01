Investin (IVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Investin (IVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Investin (IVN) teave Decentralized Fund Management protocol Ametlik veebisait: https://www.investin.pro/ Ostke IVN kohe!

Investin (IVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Investin (IVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 204.09K $ 204.09K $ 204.09K Koguvaru: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Ringlev varu: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 626.90K $ 626.90K $ 626.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00162624 $ 0.00162624 $ 0.00162624 Praegune hind: $ 0.069655 $ 0.069655 $ 0.069655 Lisateave Investin (IVN) hinna kohta

Investin (IVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Investin (IVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IVN tokeni tokenoomikat, avastage IVN tokeni reaalajas hinda!

IVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IVN võiks suunduda? Meie IVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IVN tokeni hinna ennustust kohe!

