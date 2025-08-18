Mis on Investin (IVN)

Decentralized Fund Management protocol

Investin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Investin (IVN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Investin (IVN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Investin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

IVN kohalike valuutade suhtes

Investin (IVN) tokenoomika

Investin (IVN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IVN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Investin (IVN) kohta Kui palju on Investin (IVN) tänapäeval väärt? Reaalajas IVN hind USD on 0.069655 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IVN/USD hind? $ 0.069655 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IVN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Investin turukapitalisatsioon? IVN turukapitalisatsioon on $ 204.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IVN ringlev varu? IVN ringlev varu on 2.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IVN (ATH) hind? IVN saavutab ATH hinna summas 2.38 USD . Mis oli kõigi aegade IVN madalaim (ATL) hind? IVN nägi ATL hinda summas 0.00162624 USD . Milline on IVN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IVN kauplemismaht on -- USD . Kas IVN sel aastal kõrgemale ka suundub? IVN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IVN hinna ennustust

