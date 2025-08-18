Rohkem infot INUKO

Inuko Finance (INUKO) reaalajas hinnagraafik
Inuko Finance (INUKO) hinna teave (USD)

Inuko Finance (INUKO) reaalajas hind on $0.01587644. Viimase 24 tunni jooksul INUKO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INUKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.550696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01559886.

Lüliajalise tootluse osas on INUKO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inuko Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 46.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INUKO ringlev varu on 2.95M, mille koguvaru on 2954889.626219988. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.91K.

Inuko Finance (INUKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Inuko Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Inuko Finance ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Inuko Finance ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Inuko Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ 0.00000000000.00%
90 päeva$ 0--

Mis on Inuko Finance (INUKO)

Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inuko Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inuko Finance (INUKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inuko Finance (INUKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inuko Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inuko Finance hinna ennustust kohe!

INUKO kohalike valuutade suhtes

Inuko Finance (INUKO) tokenoomika

Inuko Finance (INUKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INUKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inuko Finance (INUKO) kohta

Kui palju on Inuko Finance (INUKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas INUKO hind USD on 0.01587644 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INUKO/USD hind?
Praegune hind INUKO/USD on $ 0.01587644. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inuko Finance turukapitalisatsioon?
INUKO turukapitalisatsioon on $ 46.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INUKO ringlev varu?
INUKO ringlev varu on 2.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INUKO (ATH) hind?
INUKO saavutab ATH hinna summas 0.550696 USD.
Mis oli kõigi aegade INUKO madalaim (ATL) hind?
INUKO nägi ATL hinda summas 0.01559886 USD.
Milline on INUKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INUKO kauplemismaht on -- USD.
Kas INUKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
INUKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INUKO hinna ennustust.
