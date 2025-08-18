Mis on Inuko Finance (INUKO)

Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inuko Finance (INUKO) kohta Kui palju on Inuko Finance (INUKO) tänapäeval väärt? Reaalajas INUKO hind USD on 0.01587644 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INUKO/USD hind? $ 0.01587644 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INUKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Inuko Finance turukapitalisatsioon? INUKO turukapitalisatsioon on $ 46.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INUKO ringlev varu? INUKO ringlev varu on 2.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INUKO (ATH) hind? INUKO saavutab ATH hinna summas 0.550696 USD . Mis oli kõigi aegade INUKO madalaim (ATL) hind? INUKO nägi ATL hinda summas 0.01559886 USD . Milline on INUKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INUKO kauplemismaht on -- USD . Kas INUKO sel aastal kõrgemale ka suundub? INUKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INUKO hinna ennustust

