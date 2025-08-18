Mis on Inu Inu (INUINU)

Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inu Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inu Inu (INUINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inu Inu (INUINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inu Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

INUINU kohalike valuutade suhtes

Inu Inu (INUINU) tokenoomika

Inu Inu (INUINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INUINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inu Inu (INUINU) kohta Kui palju on Inu Inu (INUINU) tänapäeval väärt? Reaalajas INUINU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INUINU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INUINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Inu Inu turukapitalisatsioon? INUINU turukapitalisatsioon on $ 459.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INUINU ringlev varu? INUINU ringlev varu on 465.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INUINU (ATH) hind? INUINU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade INUINU madalaim (ATL) hind? INUINU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INUINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INUINU kauplemismaht on -- USD . Kas INUINU sel aastal kõrgemale ka suundub? INUINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INUINU hinna ennustust

