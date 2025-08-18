Rohkem infot INU

INU hind (INU)

Loendis mitteolevad

1 INU/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
INU (INU) reaalajas hinnagraafik
INU (INU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589313
$ 0.00589313$ 0.00589313

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-5.34%

-6.96%

-6.96%

INU (INU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul INU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. INUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00589313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on INU muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -5.34% 24 tunni vältel -6.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

INU (INU) – turuteave

$ 97.98K
$ 97.98K$ 97.98K

--
----

$ 97.98K
$ 97.98K$ 97.98K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,495.86
999,878,495.86 999,878,495.86

INU praegune turukapitalisatsioon on $ 97.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. INU ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999878495.86. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.98K.

INU (INU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse INU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse INU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse INU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse INU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.34%
30 päeva$ 0-25.64%
60 päeva$ 0-11.56%
90 päeva$ 0--

Mis on INU (INU)

INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse INU (INU) allikas

Ametlik veebisait

INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on INU (INU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie INU (INU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake INU hinna ennustust kohe!

INU kohalike valuutade suhtes

INU (INU) tokenoomika

INU (INU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INU (INU) kohta

Kui palju on INU (INU) tänapäeval väärt?
Reaalajas INU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INU/USD hind?
Praegune hind INU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on INU turukapitalisatsioon?
INU turukapitalisatsioon on $ 97.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INU ringlev varu?
INU ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INU (ATH) hind?
INU saavutab ATH hinna summas 0.00589313 USD.
Mis oli kõigi aegade INU madalaim (ATL) hind?
INU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on INU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INU kauplemismaht on -- USD.
Kas INU sel aastal kõrgemale ka suundub?
INU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.